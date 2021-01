Auch in weißen Wintern keine Naturschnee-Loipen in Wörgl

„Die Naturschneeloipe war im Jänner 2019 das letzte Mal in Betrieb, davor zwei Jahre nicht“, blickt Stefan Astner, GF des TVB Ferienregion Hohe Salve, auf viele schneearme Winter in der unteren Inntalfurche zurück. Zudem habe es naturschutztechnische Probleme gegeben. Die Bahn, die von den Feldern hinter dem Bundesschulzentrum über mehrere Kilometer in den Ortsteil Lahntal führte, kreuzte nämlich auch die Wörgler „Filz“. Das Feuchtgebiet ist ein geschützter Landschaftsteil – viele seltene Tier- und Pflanzenarten leben dort. Beim Präparieren der Pisten sei es zu Flurschäden gekommen, erklärt Astner. Diese lassen sich kaum vermeiden: „Die tonnenschweren Pistenraupen komprimieren 50 Zentimeter Schnee auf etwa sieben Zentimeter. Alle ein, zwei Tage muss erneut gewalzt werden. Wenn es taut, bleiben nur noch wenige Zentimeter Schnee übrig und die Aluzacken des Geräts graben sich in den Boden.“