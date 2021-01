Salzburger Mozartwoche 3.0: Stark abgespeckt und digital

Rolando Villazon, Intendant der Salzburger Mozartwoche, hat am Dienstag bereits zum dritten Mal ein Programm für das Festival 2021 präsentiert. Nach dem Vollprogramm gab es zunächst eine Corona-taugliche zweite Version, jetzt wurde die Mozartwoche 2021 auf fünf Tage - 27. bis 31. Jänner - verkürzt und vollends in die digitale Welt verlagert. Kleiner Höhepunkt bleibt die Uraufführung von 94 Sekunden neuem Mozart, ein dreiteiliges, tanzartiges Klavierstück.

Ein erheblicher Teil der zehn Aufführungen entstammt noch dem ursprünglichen Programm, wobei es teilweise Adaptierungen oder Umbesetzungen gibt. Mit dabei sind mit der Camerata Salzburg und den Wiener Philharmonikern auch zwei langjährige Partner der Mozartwoche. Die „Wiener“ werden die „Closing Gala“ am Monatsletzten gestalten, so Villazon, der dafür auch Cecilia Bartoli ankündigte.

Alle Künstler reisen zu den Aufzeichnungen mit einem negativen Corona-Test an, während ihres Aufenthalts werde erneut getestet, so Villazon. Auch die anderen Vorschriften wie Abstand und Masken würden selbstverständlich eingehalten. „Die Kultur geht sehr verantwortungsbewusst mit der Problematik um, vermutlich mehr, als so manche Sportveranstaltung. Ich appelliere daher an die Politik, Mittel und Wege zu finden, dass es bald wieder einen Normalbetrieb mit Publikum geben kann“, meinte auch Wrabetz.