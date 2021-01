Ausfälle waren für limitierten ÖHB-Kader bei WM zu viel

Der Kontrast ist ein großer: Vor einem Jahr jubelten Österreichs Handball-Männer am Ende der Heim-EM über den historischen achten Platz, bei der laufenden WM in Ägypten geht es ab Mittwoch nach missglückter Vorrunde in den ungeliebten President‘s Cup um die Plätze 25 bis 32. Mit dem „Corona-Tausch“ USA gegen Schweiz stand die WM von Beginn an unter keinem guten Stern, die Absenz eines Stammtrios um Nikola Bilyk konnte eine vergleichsweise unerfahrene Truppe nicht auffangen.