Einweisung für 89-Jährigen nach Tötung von Ehefrau in NÖ

Der Prozess um eine im August 2020 in Ladendorf (Bezirk Mistelbach) verübte Bluttat hat am Dienstag in Korneuburg mit einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher für den mittlerweile 89 Jahre alten Angeklagten geendet. Der Mann soll seine 80-jährige Ehefrau erstochen haben. Nach Ansicht des Geschworenengerichts war der Weinviertler dabei unzurechnungsfähig. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig.