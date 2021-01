Absonderungsbescheid ignoriert und zum Arbeitsplatz gegangen

Eine Covid-Erkrankung kann jeden treffen. Auch Leute, die an der frischen Luft arbeiten, wie ein 26-jähriger Arbeiter einer Stadtgemeinde. Nach positiver Testung erging über ihn ein Absonderungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft. So war das Verlassen der Wohnung ab Mitte November strikt verboten. Ein Gebot, das dem 26-Jährigen dehnbar erschien. So spazierte er zum Friedhof und tauchte sehr zur Verwunderung der Kollegen am Arbeitsplatz auf – um noch schnell ein Ladekabel zu holen. So sprach sich der Freigang des Ansteckenden schnell herum – eine Anzeige und eine Anklage der Staatsanwaltschaft folgten. Tatvorwurf: vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten.