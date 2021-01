Bisher über 400.000 Corona-Tote in der EU

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind inzwischen mehr als 400.000 Menschen in den Ländern der Europäischen Union gestorben. Die Zahl nannte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Dienstag im Europaparlament. Angesichts der neuen ansteckenderen Virusvarianten sei Europa auch weit davon entfernt, die Pandemie hinter sich zu lassen. Doch seien die Corona-Impfstoffe ein „machtvolles Instrument in unserer Hand“, sagte Kyriakides.

„Weitere zugelassene Impfstoffe werden, so hoffe ich, in den nächsten Wochen kommen“, fügte die Zypriotin hinzu. Sie verwies auf den Antrag des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca, über den die EU-Arzneimittelagentur (EMA) Ende Jänner entscheiden könnte.

Die Diskussion um das europäische Impfzertifikat hat nach Ansicht von Andreas Schieder, SPÖ-EU-Delegationsleiter, „zu früh“ begonnen. Man könne diese erst „ernsthaft dann führen, wenn jeder der eine Impfung will, auch eine bekommen hat“. Er hoffe, dass dies im Sommer der Fall sein wird. „Man braucht jetzt nicht Unruhe in die Diskussion bringen“, so Schieder, aber am Ende des Tages „wollen wir zurück zur Normalität und die Impfung ist der Weg“ dazu.