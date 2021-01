Die größten Katzen Europas: Der Luchs ist zurück in Tirol

Der Mensch müsse den Luchs auf keinen Fall fürchten, sagt Christian Pichler, Experte für Artenschutz beim World Wide Fund For Nature (WWF) Österreich. Anhand eines gerissenen Rehs im Gemeindegebiet von Weißenbach (Bezirk Reutte) wurde heuer in Tirol erstmals wieder ein Luchs auch genetisch nachgewiesen. Seit dem Jahr 2016 berichtete man in Fließ (Bezirk Landeck) immer wieder von Sichtungen, es liegen auch Aufnahmen vor. Seitdem wurden in Tirol mindestens vier verschiedene Luchsindividuen festgestellt. Nutztierrisse durch Luchse sind im Bundesland bislang keine bekannt.