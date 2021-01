Impfaktion für Über-80-Jährige in OÖ und Tirol gestartet

Der Start der Corona-Impfungen der Über-80-Jährigen, die nicht ihn Heimen leben, ist laut Krisenstab am Dienstag in Oberösterreich reibungslos erfolgt. Von den 18 Bezirken haben zwölf mit der Aktion begonnen. 1.530 Senioren hatten sich angemeldet. Diese Woche sollen in allen Bezirken insgesamt 7.200 Schutzimpfungen erfolgen. Auch in Tirol ist die Aktion in acht Gemeinden gestartet.

registrieren. Dadurch erhielten sie zeitgerecht Informationen, wann eine Terminanmeldung für eine Schutzimpfung wieder möglich ist. Das Land Oberösterreich sei in dieser Frage von weiteren Impflieferungen durch den Bund abhängig.

In acht Tiroler Gemeinden (Hochfilzen, Pettneu, Kaunertal, Jochberg, Tristach, Polling, Flaurling und Eben am Achensee) sind ebenfalls die Über-80-Jährigen geimpft worden. Dies teilte das Land am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Immunisierungen in den Alters- und Pflegeheimen seien indes bereits weitestgehend abgeschlossen. Ausschlaggebend für die Impfung der Über-80-Jährigen werde künftig die Sieben-Tages-Inzidenz in den Gemeinden sein, hieß es.

„Dort, wo es mehr Coronainfektionen und dadurch eine höhere Ansteckungsgefahr gibt, benötigt es dringend einen Schutz der vulnerablen Bevölkerungsgruppe“, erklärte LH Günther Platter (ÖVP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) unisono. Die Covid-Stationen in den Krankenhäusern sollen in Kürze weitere Impfdosen erhalten. Bis Ende der Woche soll zudem die Impfwilligkeit der Über-80-Jährigen in allen weiteren Gemeinden erhoben werden.