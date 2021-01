Katja Tersch im TT-Interview: Die Chefin mit kriminalistischem Gespür

Katja Tersch: Die Kriminalität hat sich anders als in den Vorjahren gezeigt. Es hat in manchen Bereichen große Rückgänge gegeben, wie z. B. bei den Eigentumsdelikten – wir haben beinahe keine Einbrüche gehabt. Anstiege gab es dagegen bei der Cyberkriminalität. Je mehr die Leute zu Hause sind, desto mehr benützen sie das Internet und desto häufiger passiert die ganze Palette an Internetdelikten. Groß war in dieser Zeit aber vor allem die Herausforderung, den Dienstbetrieb einigermaßen normal aufrechtzuerhalten. Corona macht auch nicht vor Polizisten Halt und wir müssen uns selber, aber auch Opfer und Beschuldigte vor einer Ansteckung schützen. Wir haben Corona-bedingt Ausfälle im Personal gehabt, aber nie so, dass es dienstlich eng geworden wäre.