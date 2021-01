1.671 neue Corona-Fälle und 38 weitere Tote in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen lag etwas unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von aktuell 1.764. Im Burgenland kamen 31 positiv Getestete hinzu, in Kärnten 99 und in Niederösterreich in absoluten Zahlen am meisten mit 393. In Oberösterreich wurden 290 neue Fälle gemeldet, in Salzburg 209, in der Steiermark 199, in Tirol 112, in Vorarlberg 74 und in Wien 264.