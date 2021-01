Klimakiller Kaffee: Lieber einen Espresso als Cappuccino

Auch wenn das vergangene Jahr viele Veränderungen mit sich brachte, eine Konstante gab es: den Kaffeekonsum. In Österreich gehört Kaffee zu den Lieblingsgetränken der Menschen. Hierzulande werden pro Kopf und Jahr 186 Liter Kaffee getrunken. In Deutschland sind es mit 163 Litern zwar etwas weniger, dafür liegt Kaffee sogar vor Mineralwasser und Bier an erster Stelle.