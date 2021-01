Optimismus bei der SPÖ: Der „kritisch-konstruktive Weg“ bis zum Parteitag

In diesem Zusamenhang ist auch der Auftritt des mächtigen Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig am Sonntag neben Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu lesen. Als es darum ging, der Bevölkerung zu erklären, dass der Lockdown verlängert werden muss, suchte Kurz erstmals aktiv die Unterstützung der größten Oppositionspartei. Ludwig sprach sich mit Rendi-Wagner ab und willigte letzten Endes ein, weil er die Meinung Experten teilte, die zuvor eine Verlängerung des Lockdowns empfohlen hatten. So wie die Parteivorsitzende, die selbst ob ihrer medizinischen Ausbildung als Expertin gilt.

Und wer führt spätestens 2024 die SPÖ in die Wahl? „We cross that bridge when we come to it“, sagte ein Spitzenfunktionär und meinte damit wohl, damit werde sich die Partei dann zu befassen haben, wenn es so weit ist. Heuer ist es jedenfalls so weit, bei einem Parteitag der SPÖ nach außen hin ein Bild der Geschlossenheit abzugeben. Im Februar will man das Datum für den Parteitag fixieren. Schließlich muss eine neue Vorsitzende, ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Von heute aus betrachtet wird dies wohl wieder Rendi-Wagner sein.