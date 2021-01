Keine Umwidmung: „Stubai“ bleibt Ausbau in Fulpmes verwehrt

Fulpmes – Ein Kapitel in der langen Geschichte der „Stubai Werkgenossenschaft“ geht mit dem Urteil des Landesverwaltungsgerichts wohl zu Ende. Die in Fulpmes verankerte Firma hat ihre Zentrale für Marketing und Vertrieb (Stubai ZMV) im Ortskern der Marktgemeinde. Seit Jahren bemüht sich das Unternehmen um einen Ausbau auf dem in ihrem Eigentum befindlichen Grund unterhalb des Stammgebäudes.