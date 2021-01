Innsbruck bekommt mit Lassenberger FPÖ-Vizebürgermeister

Damit dürften einige Mandatare aus den Reihen von ÖVP und Für Innsbruck (FI) für den blauen Kandidaten gestimmt haben. Denn Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hatte im Vorfeld angekündigt, dass die Grünen – sowie naturgemäß die Sozialdemokraten – Mayr wählen wollen. Lassenberger wurde gleich im Anschluss an die Wahl am Vormittag von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) angelobt.

Die Wahl Lassenbergers macht die Stimmung in der Stadtkoalition nicht unbedingt besser. „Mit der heutigen Wahl des FPÖ-Kandidaten als ressortlosen Vizebürgermeister gefährden Teile der Innsbrucker Stadtkoalition die Stabilität in der Regierung. Das ist in Zeiten der Pandemie unverantwortlich und unverständlich“, reagierte Stadtchef Willi auf das Ergebnis der Abstimmung. Er werde „alles daran setzen, dass wir den Weg zurück in die Stabilität finden“ versprach der Bürgermeister.