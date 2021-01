Jetzt im Livestream: Gemeinderat wählt neuen Innsbrucker Vizebürgermeister

Innsbruck – Der Innsbrucker Politkrimi geht heute ins Staffelfinale. Und wie es sich für eine richtig spannende Serie gehört, weiß man bis zum Schluss nicht, wie es ausgeht. Hochspannung ist garantiert, weil die Spannungen in der Koalition weiter bestehen. Schauplatz ist das Ausweichquartier des Gemeinderats, die Messehalle. In den Hauptrollen sind die vier Regierungsparteien und die FPÖ. Die Vorzeichen sind bekannt. Der Ausgang ungewiss.

Auch gestern Abend wurde ab 20 Uhr noch einmal online intensiv verhandelt – und wohl hinter den Kulissen am Drehbuch gefeilt. Was dies an der Gemengelage beim heutigen Showdown in der Messehalle ändert, wird sich spätestens dann zeigen, wenn die Stimmen heute kurz vor 11 Uhr ausgezählt sind.