Erste Schäden nach Erdbeben nahe dem obersteirischen Admont

Ein Erdbeben mit der Magnitude 4,5 hat am Mittwoch um 8.30 Uhr viele Bewohner im Raum Admont in der Obersteiermark erschreckt. In der Wallfahrtskirche Frauenberg gingen Fenster kaputt und Teile der Deckenmalerei bröckelten ab. Das Epizentrum lag sechs Kilometer westlich von Admont (Bezirk Liezen) und in etwa acht Kilometer Tiefe, hieß es von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Noch am Vormittag hatte ein Baumeister mit der Begutachtung begonnen: Für die weltberühmte Klosterbibliothek sowie die Kirche beim Stift gab es vorerst Entwarnung, da seien bisher keine Schäden bemerkt worden. Doch die wenige Kilometer entfernt liegende Wallfahrtskirche Frauenberg hat es laut Brandmüller schwer getroffen: Fensterschreiben seien zerbrochen und Deckenmalereien bröckelten ab. Der Baumeister begutachte erst die ganzen Schäden. Die Kirche sei deshalb so schwer getroffen, weil sie nahezu über dem Epizentrum, das auf der Plesch (Pleschberg mit 1.720 Meter Höhe, Anm.) war, stehe, erklärte Brandmüller.

Ein Beben dieser Stärke kommt in Österreich nur etwa alle vier bis fünf Jahre vor, hieß es von der ZAMG. Es dürfte in weiten Teilen Österreichs gespürt worden sein, dennoch waren die Erdstöße beispielsweise in Graz nicht so stark zu bemerken wie beim Beben Ende Dezember in Kroatien. Das lag wohl an der eher geringen Tiefe von acht Kilometer, schilderte die Erdbeben-Expertin der ZAMG, Fee-Alexandra Rodler, im APA-Gespräch.