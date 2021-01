Bezirk Kitzbühel: Test-Großeinsatz für das Rote Kreuz

Kitzbühel – Testkapazitäten für knapp 40.000 Personen standen vergangene Woche von Freitag bis Montag im Bezirk Kitzbühel zur Verfügung. Im Auftrag der Landesregierung wurden vom Roten Kreuz Kitzbühel drei Teststationen betreut, um allen Einwohner die Möglichkeit eines kostenlosen PCR-Tests zu bieten. In St. Johann, Reith und Kirchberg konnte sich die Bevölkerung in den vergangenen vier Tagen testen lassen. Rund 1200 Stunden standen Rotkreuz-Mitarbeiter dafür im Einsatz. Unterstützt wurde das Rote Kreuz von Kolleg des Arbeitersamariterbundes, der Feuerwehren St. Johann, St. Ulrich, Kirchdorf, Reith bei Kitzbühel, Going und Oberndorf, sowie MitarbeiterInnen der Gemeinden Kirchberg, St. Johann und Reith.