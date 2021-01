Schwerer Trainingssturz von Nina Ortlieb in Crans-Montana

Das erste Training für die Weltcup-Abfahrt der Damen in Crans-Montana ist von einem schweren Sturz der Vorarlbergerin Nina Ortlieb überschattet worden. Die 24-Jährige, die im Vorjahr in der Schweiz Dritte geworden war, verletzte sich am rechten Knie und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) der APA - Austria Presse Agentur mitteilte. Da Ortlieb mit dem Helikopter geborgen werden musste, war das Training für rund 45 Minuten unterbrochen.