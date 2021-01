Stadt Innsbruck: Ex-Beamte klagen auf zwei Millionen Euro

Innsbruck –Jetzt wird es für die Stadt Innsbruck ernst: In den kommenden zwei Wochen muss sich das Landesgericht mit den Klagen von drei ehemaligen Magistratsmitarbeitern auseinandersetzen. Insgesamt fordern die einstigen Berufsfeuerwehrmänner wegen Mobbing, Bossing, gesundheitsgefährdender Arbeitsbedingungen etc. rund zwei Millionen Euro Schadenersatz von ihrem früheren Arbeitgeber. Eine vierte Klage ist bereits in der Warteschleife: Eingebracht hat sie ein ranghoher Magistratsbeamter, der bei einer Beförderung aus Altersgründen nicht zum Zug kam. Für den stv. Amtsleiter ein klarer Fall von Altersdiskriminierung.