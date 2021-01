Conte bemüht sich um Erweiterung seiner Koalition

Nachdem er am Dienstagabend im Senat eine Vertrauensabstimmung mit hauchdünner Mehrheit überstanden hat, bemüht sich der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte um eine Erweiterung seiner Regierungskoalition. Mit Versprechungen hofft er Parlamentarier in der rechten Mitte des politischen Spektrums auf seine Seite zu ziehen.

Der geschwächten Regierung Conte stehen mehrere wichtige Nagelproben bevor. So muss er im Parlament das Corona-Wiederaufbauprogramm durchsetzen, den seine Regierung vergangene Woche verabschiedet hat. Der sogenannte Recovery Plan, das aus dem EU-Wiederaufbaufonds finanziert wird, ist ein Eckpfeiler in der Wirtschaftsagenda der Regierung, um Italien bei der Überwindung der schweren Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie zu helfen.

Conte wird sich auch um die Konsolidierung seines Kabinetts kümmern müssen. So muss er zwei Nachfolger für die nach dem Bruch mit Italia Viva vakanten Stellen des Landwirtschafts- und des Familienministers finden. An Kandidaten dürfte es vor allem in den PD-Reihen nicht fehlen. Die Sozialdemokraten wollen ihre Rolle im Kabinett auf Kosten des Koalitionspartners Fünf-Sterne stärken, der laut Umfragen seine Zustimmung gegenüber den Parlamentswahlen 2018 halbiert hat. Eine Regierungsumbildung wird in Rom nicht ausgeschlossen.