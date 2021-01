Blutspur auf Bozner Brücke erhärtet Mordverdacht gegen Südtiroler

Bozen – Ein Blutfleck, am Geländer einer Brücke südlich von Bozen entdeckt, rückt einen 30-jährigen Südtiroler in die Nähe eines schweren Verdachts. Die Spur konnte von der Polizei einem 63-jährigen Mann aus Bozen zugeordnet werden, der so wie seine 68 Jahre alte Frau seit mehr als zwei Wochen vermisst wird. Das berichtet die Tageszeitung Dolomiten.

Gegen den 30-Jährigen Sohn des abgängigen Ehepaares wird, wie berichtet, seit Dienstag ermittelt. Die Polizei in Südtirol vermutet, dass er seine Eltern, mit denen er in einer Wohnung in Bozen lebte, getötet hat. Anschließend soll er die Leichen zur Brücke, an der die Spuren gefunden wurden, gefahren und sie von dort in die Etsch geworfen haben. Trotz mehrerer Indizien, die den Mann für die Ermittler zum Mordverdächtigen machen, sei „die Beweislage schwach“, schreiben die Dolomiten. „Vor allem gibt es keine Leichen.“ Und: „Ohne Leiche kein Mord. In Italien kann niemand wegen eines Mordes vor Gericht gestellt werden, wenn keine Leiche gefunden wird.“ Bislang wurden die Körper der Vermissten, trotz fieberhafter Suche auch am Dienstag, nicht entdeckt.