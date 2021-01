Impfstoff-Kühlung in Tirol: Liebherr kühlt bis zu -86 Grad

Biberach, Lienz – Die Welt setzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie alle Hoffnungen auf die bereits zugelassenen und noch in der Pipeline befindlichen Impfstoffe. Um die empfindlichen Impfstoffe, Medikamente und Forschungsmaterialien sicher zu lagern, bedürfe es höchst leistungsfähiger Kühl- und Gefriergeräte, teilt der Liebherr-Konzern mit. Liebherr ist mit drei Standorten auch in Tirol stark vertreten, neben dem Raupenwerk in Telfs und dem Interalpen Hotel in Buchen mit dem Kühl- und Gefriergerätewerk in Lienz (mit über 1300 der mehr als 2200 Beschäftigten in Tirol). Weitere Kühlgeräte-Standorte hat Liebherr in Ochsenhausen (Deutschland), Marica (Bulgarien), Kluang (Malaysia) und Aurangabad (Indien).