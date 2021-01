Ex-Kitz-Sieger Neureuther will nur noch vier Disziplinen im Weltcup haben

Kitzbühel – Nicht ohne eine flammende Rede für die Zukunft des Skisports zu halten, stellte Deutschlands Ex-Profi Felix Neureuther gestern in Kitzbühel sein neues Buch „Für die Helden von morgen“ vor. „Wir müssen unbedingt versuchen, dass der Skisport wieder einfach gemacht wird. Der Zuschauer muss den Skisport wieder verstehen können“, meinte der 36-Jährige, der das Problem auch in den zu vielen Disziplinen sieht: „Es gibt jetzt acht verschiedene Formate. Der Zuschauer in Hamburg oder Wien hat da ja gar keine Ahnung, was Sache ist. Früher hat es drei Disziplinen gegeben mit Abfahrt, Slalom und Riesentorlauf.“