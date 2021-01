Oö. Staatsverweigerer-Prozess: 15 bzw. acht Monate bedingt

Ein 40-jähriger „Staatenbund“-Fan ist am Mittwoch in Wels wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch, versuchter Nötigung und staatsfeindlicher Verbindung zu 15 Monaten, seine 45-jährige Frau wegen staatsfeindlicher Verbindung zu acht Monaten Haft verurteilt worden. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil gegen die Frau ist rechtskräftig, jenes gegen den Mann nicht.

Ein Ehepaar soll laut Anklage seit 2017 für den „Staatenbund Österreich“ agitiert, der Mann zudem Beamte bedroht haben. Die Frau hatte im Prozess sinngemäß gesagt, sie habe vieles nicht hinterfragt. Der Mann legte, nachdem er die ganze Verhandlung über geschwiegen und sein Verteidiger einen Freispruch gefordert hatte, im Schlusswort dann doch so etwas wie ein mehrminütiges Bekenntnis zu der Organisation ab, deren selbst ernannte „Präsidentin“ samt ihrem Stellvertreter mittlerweile u.a. - nicht rechtskräftig - wegen der versuchten Bestimmung zum Hochverrat schuldig gesprochen worden ist.

Der Angeklagte soll auch zwei Beamte im Parkgebührenreferat Graz mit Schadenersatzforderungen in der Höhe von 30.000 Euro und der Eintragung in ein amerikanisches Schuldenregister bedroht haben, wenn ein Verwaltungsstrafverfahren gegen seine Stieftochter - die nichts davon wusste - nicht eingestellt würde. Auch einem Rechtspfleger und einem Gerichtsvollzieher soll er Briefe mit Agitation für den „Staatenbund“ geschickt haben. Seine Frau sagte dazu, sie habe von der Parkstrafe gewusst, aber nicht, was ihr Mann dagegen unternommen habe. „Er hat gesagt, er macht das.“