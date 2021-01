Corona-Gemeindehilfen vom Nationalrat beschlossen

Der Nationalrat hat am Abend ein weiteres Corona-Hilfspaket beschlossen. Diesmal profitieren die Gemeinden. Sie werden mit 1,5 Milliarden gestützt. In der dazu gehörigen Debatte hagelte es dennoch scharfe Kritik von SPÖ und FPÖ. Die beiden Oppositionsparteien kritisieren, dass der größte Teil der Hilfen wieder zurückbezahlt werden muss, womit weiter Investitionen gehemmt würden.

Sowohl Sozialdemokraten als auch Freiheitliche schickten Bürgermeister an vorderster Front in die Debatte. Andreas Kollross, Gemeindeoberhaupt von Trumau in Niederösterreich, sprach von einem „Rohrkrepierer“. Denn: „Das Paket bezahlen sich die Gemeinden selbst.“ Nur 100 Millionen gebe es tatsächlich dazu, dabei wären die Gemeinden ein wichtiger Faktor, wenn es darum gehe, sich aus der Krise heraus zu investieren.

Klubvize Josef Schellhorn übte in der Begründung des „Dringlichen Antrags“ scharfe Kritik an der Regierung, die zu sehr mit Inszenierung beschäftigt sei. Die Unternehmer erwarteten sich aber „Verlässlichkeit, Planbarkeit und Verständnis - nicht nur Ankündigungen“, so Schellhorn. Es brauche eine stringente Politik. Versprechen müssen eingelöst werden, die Unternehmer bräuchten Liquidität. Etwa müssten Eigenkapital stärkende Maßnahmen forciert werden. Zudem forderte Schellhorn einen Beteiligungsfonds und ein modernes Insolvenzgesetz. Massive Kritik übte der pinke Wirtschaftssprecher am Ausfallbonus, der bis zu 30 Prozent des Umsatzes der Vergleichsperiode ersetzen soll. Vor allem dessen Deckelung mit maximal 60.000 Euro im Monat ist Schellhorn ein Dorn im Auge, denn dies sei viel zu wenig.