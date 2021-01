Drei Tote nach Gasexplosion in Madrid

Ein Gasleck hat am Mittwoch in Madrid in einem sechsstöckigen Gebäude eine Explosion mit mindestens drei Todesopfern veursacht. Das Unglück sei gegen 15.00 Uhr geschehen, als gerade Wartungsarbeiten am Heizkessel des Unglücksgebäudes durchgeführt worden seien, sagte der Vertreter des spanischen Innenministeriums in der Region Madrid, Jose Manuel Franco, vor Journalisten. Der Mann, der diese Arbeiten durchführte, werde vermisst.