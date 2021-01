Österreich schießt bei erstem Sieg bei WM Marokko 36:22 ab

Mit dem 36:22-(17:14)-Erfolg über Marokko haben Österreichs Handball-Männer bei der WM in Ägypten den ersten Sieg gefeiert. Zum Auftakt des President‘s Cup um die Plätze 25 bis 32 hatte die klar favorisierte ÖHB-Auswahl am Mittwoch in Kairo zwar etwas Mühe, setzte sich schließlich aber ebenso verdient wie sicher durch. Der Grundstein für ein versöhnliches Ende der für die Österreicher verkorksten Endrunde ist mit dem höchsten rot-weiß-roten WM-Sieg aller Zeiten gelegt.