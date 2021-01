Schwarzenegger ließ sich Corona-Impfung verabreichen

Dazu teilte Schwarzenegger mit: „Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you‘re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live.“ Auf Deutsch heißt das so viel wie: „Heute war ein guter Tag. Ich war noch nie so glücklich, in einer Schlange zu warten. Wenn Sie berechtigt sind, schließen Sie sich mir an und melden Sie sich an, um Ihren Impfstoff zu erhalten. Komm mit mir, wenn du leben willst.“