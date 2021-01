Amtsärztin nach „Anti-Corona-Demo“ dienstfrei gestellt

Die Amtsärztin der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf, die am Sonntag bei einer „Anti-Corona-Demo“ gegen die Maßnahmen der Bundesregierung gewettert und empfohlen hat, sich nicht impfen zu lassen, wurde dienstfrei gestellt. Weitere dienst- beziehungsweise disziplinarrechtliche Konsequenzen werden geprüft, hieß es in einer Stellungnahme des Landes. In Wien wurden drei Lehrer, die in der Schule den Mund-Nasen-Schutz verweigert hatten, suspendiert.