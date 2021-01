Dutzende Festnahmen bei Razzia gegen Mafia-Clans in Italien

Bei einer großen Anti-Mafia-Razzia sind am Donnerstag in Italien Dutzende Personen festgenommen worden, darunter auch Lokalpolitiker und Unternehmer, denen Verstrickungen mit der öffentlichen Verwaltung vorgeworfen werden. Wie die Polizei mitteilte, richtete sich die Aktion der 370 Sicherheitskräfte gegen führende Clans der ‚Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien.