Voller Angriff statt verwalten: Steu/Koller greifen nach Sieg im Gesamtweltcup

„Fein wäre es schon, wenn wir schon auf unserer Heim-Bahn alles klarmachen könnten und nicht noch in St. Moritz zittern müssen“, schmunzelt Steu. Taktieren kommt für die Vorarlberger/Tiroler-Paarung nicht in Frage, das Rechnen wollen sie der Konkurrenz überlassen. „Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann ist es möglich. Wir werden voll angreifen, Verwalten liegt uns nicht im Blut“, schickt Steu eine Kampfansage an Toni Eggert/Sascha Benecken aus Deutschland, den ersten Verfolgern im Gesamtweltcup.