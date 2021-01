Ein erster Test als Mannschaft bei den Österreichischen Meisterschaften

Innsbruck – Wer derzeit von Test spricht, denkt eher an Covid-19, für Tirols Schwimmer geht es allerdings um einen sportlichen, den ersten im Jahr 2021 und einen der wenigen in letzter Zeit. Mit vier Teams tritt man am morgigen Samstag bei den österreichischen Mannschaftsmeisterschaften an – noch dazu als Gastgeber im Innsbrucker USI-Bad.