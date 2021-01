Lehrergewerkschafter Kimberger: „Vorgaben so schnell wie möglich“

Viel ist in diesem Semester von der Ferne aus unterrichtet worden – ein Drittel der Schultage galt diesem Modus, in diesem Semester wurde im Fernunterricht gelehrt und gelernt, an Oberstufen gar die Hälfte. ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann plädiert wegen der schwierigen Voraussetzungen für „Milde“ beim Zeugnis, begehrt aber auch „eine sichere Beurteilung“.

„Das ist ein vernünftiger Appell in dieser Ausnahmesituation“, sagt Kimberger. „Trotzdem brauchen wir zusätzlich vom Ministerium und den Bildungsdirektionen in den Ländern Leit­linien und Schwerpunkte für die Beurteilung, um die Pädagogen bestmöglich dabei zu unterstützen.“ Bis wann will er die Vorgaben? Der Semesterschluss steht ja bevor. „Besser heute als morgen, also so schnell wie möglich.“