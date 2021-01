Republikaner gespalten: Nicht mit Trump und nicht ohne ihn?

Führende Republikaner haben zuletzt mehr oder weniger offen mit Trump gebrochen. Mehrere Senatoren lobten die Antrittsrede des neuen Präsidenten Joe Biden, in der dieser das Land zur Einheit aufrief, als kraftvoll und richtig. Kevin McCarthy, Fraktionschef im Repräsentantenhaus, bot Biden an, ab nun gemeinsam voranzuschreiten. Noch vor zwei Wochen hatte McCarth­y die Einsprüche gegen das Wahlergebnis unterstützt.

Aber auch Trump kann sich nicht sicher sein, dass seine Strategie aufgeht. In der neue­n politischen Realität steht er am Abstellgleis. Und unter seinen militanten Anhängern soll ein Umdenken eingesetzt haben. In den Foren der extrem rechten Proud Boys, die als Trumps Fußtruppe galten, werde er nun als „totaler Versager“ abgestempelt, berichtete die New York Times. Auch die Verschwörungstheoretiker von QAnon sollen verblüfft sein, dass der für den 20. Jänner weisgesagte Crash ausgeblieben ist – und bereits Biden in ihr Weltbild einarbeiten.