Dienstleister folgen in Hall auf Schüler

Schon ab Juni könnten erste (Dienstleistungs-)Betriebe das frühere Schulgebäude in prominenter Altstadtlage beziehen. Das „Kaiser Maximilian“-Fresko (Bild) von Max Weiler wird saniert.

Hall – Seit Oktober laufen die Umbau- und Adaptierungsarbeiten am denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Neuen Mittelschule Europa im Herzen der Haller Altstadt. Wie mehrfach berichtet, investiert die Stadt rund 1,8 Mio. Euro in die Sanierung des Komplexes, der künftig als eine Art Dienstleistungs- und Gesundheitszentrum positioniert werden soll. Um das Haus mit einer Nutzfläche von 1465 m2 – das durch die Errichtung des neuen Haller Schulzentrums freigespielt wurde – vermietungsreif zu machen, werden u. a. sämtliche Fenster ausgetauscht. Zudem wird die Haustechnik erneuert und an der Ostseite ein Lift für einen barrierefreien Zugang errichtet.