Zweite Chance für Elektrobus in Kitzbühel

Der Elektrobus wird in den nächsten zwei Wochen in Kitzbühel unterwegs sein.

Kitzbühel – E-Mobilität ist derzeit in aller Munde, zumindest bei Autos. Im öffentlichen Nahverkehr sieht es am Land noch ganz anders aus. Hier dominieren nach wie vor Diesel-Busse das Bild. Auch in Kitzbühel laufen die Stadtbusse nach wie vor im Dieselbetrieb. Das könnte sich aber ändern. Derzeit testet die Österreichische Postbus AG gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Tirol und den Stadtwerken Kitzbühel einen neuen Elektrobus in Kitzbühel. „Wir sind immer für neue Ideen aufgeschlossen und sind gerne bei dem Test dabei. Vor allem im Winter unter Realbedingungen ist das sehr aufschlussreich“, sagt dazu GR Georg Wurzenrainer, Obmann des Stadtwerkeausschusses.