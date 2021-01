Debatte über Corona-Impfungen in Tiroler Privatspitälern

Innsbruck – Dass auch in Privatkliniken ein Teil des Personals bereits geimpft wurde, sorgt für neuerliche Debatten über die Verteilung des Corona-Impfstoffs in Tirol. Dazu zählen u. a. die Medalp für ambulante Chirurgie von Alois Schranz in Mils bei Imst, das Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck oder das Sanatorium Hochrum, wie der Standard berichtete.