Otto Hans Resslers Plädoyer für die Kunst in acht Kapiteln

Das Bild „Girl with Balloon“ des britischen Street-Art-Künstlers Banksy, kurz nachdem es am 12. Oktober 2018 bei einer Auktion bei Sotheby’s London geschreddert wurde.

Wobei das neue Buch eigentlich eine Sammlung acht kluger Essays ist. Auch wenn man Resslers Thesen nicht immer teilen muss, als Anstoß zum Nachdenken sind sie allemal eine Herausforderung auf hohem Niveau. Und auch so manche Wiederholungen sind dem Autor nachzusehen. So sympathisch ist sein Brennen für die Kunst, so sehr ärgert er sich über Auswüchse des Kunstmarkts, wenn so etwas Ephemeres wie Kunst zur spekulativen Ware verkommt.