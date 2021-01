Angespannte Lawinensituation: Riskante Sorglosigkeit am Berg

Zu sehr sollten sich Wintersportler nicht in Sicherheit wiegen, warnt Rudi Mair, Leiter des Tiroler Lawinenwarndienstes. Quasi flächendeckend herrscht im Land aktuell erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3. „Hier fühlen sich die Leute sicher“, sagt Mair. „Aber durch die Kombination aus einem störanfälligen Fundament, enorm viel Schnee und heftigem Wind in höheren Lagen kann jemand, der sich am Berg nicht gut auskennt, leicht eine Lawine auslösen“, erklärt er. „Gefahrenstufe 3 haben wir etwa ein Drittel des Winters ausgerufen, in dieser Zeit passieren allerdings rund zwei Drittel aller Unglücke.“

„Bislang erleben wir in Tirol einen sehr kritischen Winter“, befindet Rudi Mair. Allein am vergangenen Samstag habe es 13 organisierte Einsätze wegen Lawinen gegeben, bei denen in irgendeiner Form Menschen betroffen waren. Um „den Faktor zehn höher“ betrage laut Mairs Schätzung die Zahl jener Zwischenfälle, die einfach nicht gemeldet wurden. Insgesamt hätten sich am zurückliegenden Wochenende in den Tiroler Bergen Hunderte Schneebretter gelöst. „Die Zahl der Opfer darf nicht als Gradmesser für die Lawinengefahr hergenommen werden“, betont er. „In der Schweiz, wo die Situation am Berg ähnlich war wie hierzulande, gibt es heuer so viele Tote wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nur durch Glück ist in Tirol bisher nicht mehr passiert.“ (bfk)