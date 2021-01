Regierung präsentierte Antisemitismus-Strategie

Antisemitische Tendenzen sieht die Regierung auch in Zusammenhang mit den Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. „Jeder hat das Recht, zu demonstrieren“, betonte Edtstadler zwar, auch seien nicht alle Teilnehmer Antisemiten. Viele würden aber offenbar auch dort stillschweigend antisemitische Parolen in Kauf nehmen.

Auch Katharina von Schnurbein, Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission, schaltete sich per Videoschaltung aus Brüssel in die Präsentation ein und gratulierte zu „dieser wirklich ambitionierten Antisemitismus-Strategie, mit der sich Österreich an die Spitze setzt“. Auch betonte sie die Wichtigkeit einer effektiven Koordination und des Erfahrungsaustauschs auf EU-Ebene. Dies helfe dabei, „dass nicht jede Nation das Rad neu erfindet“.

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) wies in einer eigenen Aussendung auf die in ihrem Ressort getroffenen und geplanten Maßnahmen hin, „um antisemitisches Gedankengut unter Zugewanderten und Flüchtlingen zu bekämpfen“. So werde es etwa eine verpflichtende Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus in Wertekursen für Flüchtlinge geben. Ziel sei, dass erste Schritte - je nach Corona-Situation - bereits im Frühjahr umgesetzt werden. Auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) verwies auf die Unterstützung durch sein Ressort.