Vereine in finanziellen Nöten: Ruf nach mehr Geld für die Jugendarbeit

Jugendarbeit geschieht nicht nur in Zentren oder Heimen, sondern auch in öffentlichen Parks.

Wien – Jugendhilfe, „Rat auf Draht“ und Co: Es gibt Anlaufstellen für junge Menschen, wo sie – wenn gewollt – anonym über ihre Probleme reden können. SPÖ-Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner will mehr. Angebote zur psychologischen Unterstützung müssten niederschwelliger, flächendeckend und kostenlos zur Verfügung stehen. Für Familien in prekären Verhältnissen, die etw­a nicht wissen, ob sie ihre nächste Miete zahlen können, sei es „natürlich schwierig, eine Kindertherapiestunde zu bezahlen“, sagt Holzleitner.

Wichtige Anlaufstelle in den Gemeinden sei die offene Jugendarbeit. Die Kommunen bräuchten dafür aber eine „klare finanzielle Absicherung“, konstatiert die SPÖ-Abgeordnete. „Wir haben von einigen Jugendarbeitsvereinen gehört, dass sie in finanziellen Nöten sind. Auch ihre Ansprechpartner in den Ländern würden sagen, dass eine finanzielle Aufstockung nicht möglich sei.“ Holzleitner ist dafür, dass über das „Gemeindepaket“ der Regierung geholfen wird. Gerade in der jetzigen Situation, wo es immer mehr Anfragen von jungen Menschen gebe, sei es wichtig, dass die offene Jugendarbeit ohne finanziellen Druck arbeitet.