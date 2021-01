Deutlich entspannte Lage in Wiens Spitälern

Es gibt gute Nachrichten vonseiten des Wiener Gesundheitsverbundes: Die Lage in den Spitälern der Bundeshauptstadt hat sich deutlich entspannt. „Wir haben uns mittlerweile bei einem Niveau von maximal 400 spitalspflichtigen Covid-Erkrankten eingependelt, Tendenz fallend“, berichtete der Medizinische Direktor Michael Binder am Donnerstag in einer Aussendung. Damit können nun wieder Betten für andere Patientinnen und Patienten freigegeben werden.

Seit dem Jahreswechsel sei die Anzahl der in Wiener Spitälern versorgten Covid-Patientinnen und -Patienten stabil, hieß es in der Aussendung. Mit Stand gestern, Mittwoch, wurden insgesamt 391 Corona-Erkrankte in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes versorgt, davon 101 in Intensivstationen. Zum Vergleich: Als Höchststand während der zweiten Pandemiephase im Herbst wurden am 15. November 2020 insgesamt 913 hospitalisierte Covid-Patienten dokumentiert.