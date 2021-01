Starker KAC degradierte harmlose Innsbrucker Haie zu Statisten

Innsbruck – Manchmal tut das Zuschauen weh. Am Freitag war in der Tiroler Wasserkraft-Arena so ein Tag, obwohl bei den Haien Colton Saucerman und Jonathan Racine ihr Comeback feierten und Heimkehrer Luis Ludin in dieser Saison debütierte. Aber der kompakte KAC (acht Siege aus zehn Spielen) ließ mit der zweitbesten Defensive der Liga so gut wie gar nichts zu. Es hat in dieser Saison noch nie ein erstes Drittel gegeben, in dem die Innsbrucker nicht eine einzige nennenswerte Gelegenheit kreieren konnten. Die Kärntner Rotjacken hatten auch nur einen echten Hochkaräter, der reichte aber zum 0:1 (8.) durch Rok Ticar.