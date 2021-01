Weltcup-Comeback für Bernhard Gruber: „Dem Herzerl geht’s gut“

Ex-Kombinierer-Weltmeister Bernhard Gruber trainierte zuletzt am Bergisel. © ösv

Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Das Lächeln hinter der Maske verrät: Es kann wieder losgehen! ÖSV-Kombinierer Bernhard Gruber, der mit seinen 38 Lenzen auch „Team-Papa“ genannt wird, holte sich Anfang der Woche am Bergisel das Feingefühl für sein Weltcup-Comeback am Wochenende in Lahti (FIN). „Es fühlt sich speziell an. Der Bergisel taugt mir voll und ich habe die Schanze bewusst für die ersten Sprünge auf der Großschanze gewählt“, erzählte der dreifache WM-Medaillengewinner von Seefeld 2019, der im vergangenen Februar die Saison abrupt abbrechen musste und am Herzen (Stent-Implantat) operiert wurde.

Den Sommer und Herbst habe er hart am Comeback gearbeitet und schlussendlich grünes Licht von Seiten des ÖSV bekommen. „Ich fühle mich fit. Das Feue­r brennt und dem Herzerl geht’s gut, das ist das Wichtigste.“ Der Weltmeister von Falun 2015 hat auch „ohne Probleme“ schnelle Langlaufeinheiten absolviert. Vor der Weltcup-Rückkehr wisse er „absolut nicht, wo ich stehe“. Der Salzburger wolle offensiv ans Training herangehen. „Ich werde es auf mich zukommen lassen, ein Wettkampf ist immer etwas anderes. Natürlich hoffe ich, dass etwas Lässiges rauskommt“, blickt der zweifache Familienvater voraus und hat mit dem Seefeld-Triple (ab 29.Jänner) das nächste Ziel vor Augen.

In Finnland stehen davor ein Team-Sprint (Samstag) und ein Gundersen-Bewerb (Sonntag) am Rennkalender. Aus Tiroler Sicht will Lukas Greiderer erneut um einen Podestplatz mitkämpfen, Johannes Lamparter indes lässt den Skandinavien-Trip aus. Für Gruber ist das „dabei sein“ schon ein gefühlter Sieg, der mit viel Emotionen verbunden ist.

Skispringen: Ebenfalls in Lahti gehen die ÖSV-Skispringer mit zwei Einzelbewerben auf Weitenjagd. Nach dem erfreulichen Teamsieg in Zakopane (POL) dürfen die Adler wieder auf den zweifachen Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft zählen, der sich nach einwöchiger Regeneration zurückmeldete.

Neu im Weltcup-Team von Cheftrainer Andreas Widhölzl ist der 19-jährige Vorarlberger Niklas Bachlinger, der zuletzt am Bergisel mit seiner Leistung im Continental Cup (Plätze zwei und drei) aufzeigen konnte. Indes konnten sich die Tiroler Gregor Schlierenzauer und Thomas Lackner nicht für das siebenköpfige Aufgebot empfehlen.