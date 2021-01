„Eklatanter Kontrast": Radweg-Räumung in Innsbruck in der Kritik

Innsbruck – In den generellen Chor der Kritiker am Winterdienst der Stadt Innsbruck stimmt Bernhard Windbichler, Ersatzgemeinderat der NEOS, nicht ein. Schließlich habe es zuletzt in vier Tagen rund 85 cm geschneit. Speziell die Mitarbeiter des Amts für Straßenbetrieb hätten ihre Arbeit im Rahmen der Möglichkeiten sehr gut bewältigt, lobt Windbichler. Das gelte jedoch leider nicht für die Qualität der Schneeräumung an den üblicherweise besonders stark frequentierten Radwegen entlang des Inns, die im Kompetenzbereich des Gartenamtes lägen, moniert Windbichler, der, wie viele Innsbrucker, ganzjährig mit dem Rad unterwegs ist.