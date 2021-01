FPÖ-Kandidat neuer Vizebürgermeister in Innsbruck

Eine Vizebürgermeisterwahl hat am Donnerstag die Innsbrucker Stadtkoalition auf eine harte Probe gestellt: Der Gemeinderat wählte überraschend FPÖ-Stadtrat Markus Lassenberger zum ersten Vizebürgermeister. Er setzte sich mit 18 Stimmen gegen die SPÖ-Kandidatin der Koalition (Grüne, SPÖ, ÖVP, Für Innsbruck), Elisabeth Mayr, durch. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) will nun aber keine Neuwahlen, sagte er im APA-Gespräch. Auch ein freies Spiel der Kräfte sei keine Option.

Einige Mandatare aus den Reihen von ÖVP und Für Innsbruck (FI) dürften für den blauen Kandidaten gestimmt haben. Denn Willi hatte im Vorfeld angekündigt, dass die Grünen - sowie naturgemäß die Sozialdemokraten - Mayr wählen wollen. Stadträtin Mayr konnte nur 16 Stimmen auf sich vereinen. Unter den 40 abgegebenen Stimmzetteln waren auch sechs ungültige Stimmen - die Wahl wurde geheim durchgeführt. Lassenberger wurde gleich im Anschluss an die Wahl am Vormittag von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) angelobt.

Laut Willi habe die Wahl Lassenbergers „für große Irritation“ gesorgt“. „Wie man das politisch verantworten kann, verstehe ich nicht“, sagte er in Richtung ÖVP und FI. „Es ist jetzt mein Job, wieder Stabilität herzustellen“, hielt er fest. Über das Vertrauensverhältnis innerhalb der Koalition, meinte er: „Im Leben vieler Menschen gibt es immer wieder Enttäuschungen. Trotzdem muss es weitergehen“. Man müsse nun die „Kraft“ haben, „die Dinge auszureden“. Er zeigte sich optimistisch, dass dies gelingen werde.

Willi möchte nun in einem ersten Schritt innerhalb der grünen Fraktion beraten, welche Optionen für ein Weiterarbeiten bestehen. „Wir wollen in vertretbarer Zeit stabile Verhältnisse“, gab er als Ziel an.