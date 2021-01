EU: Lieferengpass bei Biontech-Impfstoff nur diese Woche

Der Lieferengpass der Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer soll nach Angaben der EU-Kommission rasch überwunden sein. Diese Woche werde EU-weit weniger geliefert, nächste Woche aber bereits wieder 100 Prozent der zugesagten Menge, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag. Der Lieferrückstand dieser Woche werde schnell ausgeglichen. So hätten es die Hersteller mitgeteilt. Hintergrund sind Umbauten in einem Pfizer-Abfüllwerk in Belgien.