Sein Herz schlug für Kristall und den Fußball: Trauer um Gernot Langes-Swarovski

Wattens – Er war einer der schillerndsten und erfolgreichsten Unternehmer des Landes und machte aus Swarovski in Wattens einen Weltkonzern. Der Urenkel des Konzerngründers Daniel Swarovski prägte das Unternehmen fast ein halbes Jahrhundert lang, ehe er 2002 nach 35 Jahren die Führung an seinen Sohn Markus abgegeben hat. Gestern Nachmittag ist Gernot Langes-Swarovski (77) nach langer schwerer Krankheit verstorben. Für seine Verdienste um das Land Tirol hat ihm die Landesregierung 2007 die höchste Auszeichnung verliehen, den Ehrenring.

Der passionierte Frühaufsteher trat im Jahr 1964 als Kommanditist und geschäftsführender Gesellschafter ins Familienunternehmen ein. Von da an prägte er das weltweite Antlitz und damit den Erfolg des heute in über 170 Ländern agierenden Kristallkonzerns.

In seine Ära fiel etwa die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts (geschliffene Kristalle für die Schmuck-und Modeindustrie) mit der weltweiten Vermarktung von kristallinen Geschenk- und Schmuckartikeln. Anfang der 1980er wurde der erste Swarovski-Shop in London eröffnet. Auch als „Weinbauer“ mit riesigen Weingütern in Argentinien und China, Produzent von Bioprodukten, Flugunternehmer mit der Gründung der „Aircraft Innsbruck“ (später Tyrolean Airways) und als Fußballpräsident bei „FC Swarovski Tirol“ hatte er Erfolg.