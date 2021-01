Karola Kraus: Erfolgsgeschichte des mumok vorerst gestoppt

2021 stehen im Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok) zwei Jubiläen an: 40 Jahre Österreichische Ludwig-Stiftung und 20 Jahre mumok im Museumsquartier. Am Samstag (23. Jänner) feiert die seit Herbst 2010 amtierende Direktorin Karola Kraus ihren 60. Geburtstag. Beinahe gäbe es einen Doppel-Geburtstag - das mumok wird jedoch erst im nächsten Jahr 60. Doch Feierstimmung ist im Museum ohnedies nicht angesagt. Schuld ist das Coronavirus.

Sie habe einige Bekannte mit schweren Covid-19-Krankheitsverläufen, halte sich strikt an die geltenden Schutzbestimmungen und werde am Samstag daher nur zu zweit mit ihrem Mann feiern, sagt Kraus im Gespräch mit der APA. „Vielleicht kann ich ja im Sommer ein Fest nachholen.“ Prognosen für die kommenden Monate abzugeben fällt allerdings schwer. Soeben wurde der im Dezember bekannt gegebene Ausstellungsplan wieder umgeworfen. Die große Jubiläumsausstellung „Enjoy“, die auf fast allen Ebenen des Hauses die Geschichte der mumok-Sammlung darstellen soll, wird voraussichtlich verschoben, auch die übrigen Vorhaben wandern zeitlich nach hinten. Dafür sei man in den Endverhandlungen, die aktuelle Ausstellung von Andy Warhol noch einmal zu verlängern. Ob die Wiedereröffnung der Museen tatsächlich am 8. Februar erfolgen kann, sieht die Direktorin freilich noch keineswegs gesichert: „Natürlich hätte ich lieber gestern als morgen wiedereröffnet, aber wenn es die Infektionszahlen nicht zulassen, müssen wir das respektieren.“