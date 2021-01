Mädchen stirbt nach TikTok-Challenge - Italien bestürzt

Der Tod eines zehnjährigen Mädchens in Palermo infolge einer TikTok-Challenge hat Bestürzung in Italien ausgelöst und nährt Debatten über den Zugang von Kindern zum Internet. Das Mädchen wurde in äußerst kritischem Zustand ins Spital eingeliefert, nachdem es sich selbst mit einem Gürtel um den Hals gewürgt hatte, was zum Herzstillstand führte. Offenkundig hatte es an einer „Black out challenge“, einer Herausforderung unter Teenagern auf TikTok, teilgenommen.